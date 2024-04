Vergine del Soccorso, oggi la solenne processione 

Con lo spettacolo del duo Pino e gli anticorpi e la musica di Mister Ax, ieri sera a Posada, hanno preso il via i festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Soccorso. Dal lato religioso la sagra era già iniziata martedì scorso con la novena. Si è trattato di un percorso di preghiera in preparazione alla festa che avrà il suo clou oggi alle 16 con la processione del simulacro della Vergine lungo le vie del paese accompagnata da diversi gruppi in costume e la banda musicale di Tempio.

A seguire il parroco don Carlo Sedda officerà la messa solenne in piazza Belvedere. Chiuderà il programma allestito dai fedales delle leve ’83, ’84, ’93 e ’94, una serata dedicata ai balli folk con il concerto di Maria Luisa Congiu. (f.u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA