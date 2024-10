«Vere donne? Solo le mamme» 

«Per essere sicuri che una persona sia una donna, dev’essere mamma». Sono le parole, che hanno scatenato polemiche, pronunciate in Consiglio comunale a Milano da Deborah Giovanati di FI. Si discuteva la proposta del Pd di portare almeno a sette il numero di donne in commissione Paesaggio: «Sempre più spesso – ha premesso Giovanati – ascoltiamo intellettuali e politici che si pongono la domanda: cos'è la donna? Come facciamo a definire cosa è una donna? Voi riuscite colleghi a definirmi cos'è una donna?».

Poi ha proseguito: «Se vogliamo approvare una modifica del regolamento, voglio la garanzia che le sette componenti siano donne. Per me l'unica certezza in questo momento è che una mamma è una donna, per cui io chiedo che le sette donne» della commissione «siano mamme, lì nessuno può porlo in dubbio». Durissime le reazioni della maggioranza: «Le frasi di Giovanati danno voce al peggior maschilismo, sarebbero state attuali giusto nel Ventennio», ha attaccato il segretario del Pd Metropolitano Alessandro Capelli, mentre per il sindaco Giuseppe Sala «è un’affermazione da ritorno al Medioevo».

