Verdini jr non risponde al Gip. Indagato anche Bonsignore 

Tutti gli indagati che il 28 dicembre erano stati raggiunti da misure cautelari per l’inchiesta romana sulle commesse milionarie Anas hanno scelto di non parlare davanti al Gip. Tra loro Tommaso Verdini e il suo socio Fabio Pileri. I loro legali in questa fase preferiscono analizzare l’impianto accusatorio: centinaia di pagine dai quali per la Procura emerge un sistema illecito di favori (anche alla politica) messo su da Verdini e dal padre Denis, anche lui indagato. Lo strumento secondo i Pm era la Inver, una società di lobbying che veniva utilizzata dagli imprenditori per mettere le mani su una serie di appalti. Dalle carte intanto emergono nuovi indagati come l’ex parlamentare ed eurodeputato di centrodestra Vito Bonsignore, 80 anni, oggi imprenditore: si sarebbe rivolto alla società dei Verdini per promuovere progetti come la Orte-Mestre e la Ragusa-Catania. Un’informativa della Finanza è citata un’intercettazione ambientale di Denis Verdini che dell’inchiesta dice: «È sempre la stessa storia: c’è qualcosa di politico che vogliono trovare e che non c’è, ma che vogliono trovare perché uno è Verdini in testa c’è Salvini», e anche: «È tutta fuffa, il problema è da vedere che cosa altro c’hanno». Secondo chi indaga sono molti i favori che il gruppo avrebbe garantito a esponenti politici per ottenere gli appalti. Verdini junior si sarebbe anche speso per trovare i biglietti della Scala per il sottosegretario Federico Freni. «Verdini si è prodigato a trovare anche un alloggio in hotel, a prenotare la cena in un noto ristorante di Milano a favore del sottosegretario e acquistare dei biglietti per la prima della Scala», scrive la Finanza. I posti per il Nuovo Regio Ducal Teatro il figlio di Verdini li avrebbe trovati tramite una terza persona per poi prenotare tre camere all’hotel De La Ville.

