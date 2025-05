Verdini evade dai domiciliari 

Roma. Era andato ad alcune cene al ristorante, non dal dentista, e ora è accusato di evasione dagli arresti domiciliari. Così l'ex parlamentare Denis Verdini è finito sotto processo a Roma. La Procura contesta a Verdini, 74 anni, tre episodi avvenuti tra il 2021 e il 2022 in cui, secondo l'accusa, avrebbe violato le prescrizioni imposte dal tribunale, che lo aveva autorizzato a trasferte da Firenze a Roma esclusivamente per motivi di salute, per cure odontoiatriche.

L'ex senatore sconta una pena complessiva a 15 anni e 10 mesi per tre condanne definitive legate a casi di bancarotta. I domiciliari gli erano stato concessi inizialmente nel gennaio 2021, quando il Covid si diffondeva nel carcere di Rebibbia, dove Verdini era detenuto. Nel luglio del 2021 gli fu confermata la detenzione domiciliare, per l’età avanzata.

