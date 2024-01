Verdini e le commesse dell’Anas: al via gli interrogatori di garanzia 

Roma. Si apre una settimana importante nell'indagine della Procura della Repubblica di Roma sulle commesse dell’Anas e che sta avendo riflessi anche nei palazzi della politica. Per domani sono fissati gli interrogatori di garanzia per gli indagati raggiunti il 28 dicembre da cinque misure cautelari degli arresti domiciliari e due interdittive, della durata di 12 mesi, per due funzionari della società del Gruppo FS Italiane che si occupa di infrastrutture stradali.

Tra le persone che verranno ascoltate dal gip c’è Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare Denis, anch'egli finito nel registro degli indagati in un procedimento in cui si ipotizzano i reati di corruzione e turbativa d'asta per illeciti su una serie di gare milionarie per l'affidamento di lavori.

