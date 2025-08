Verdini derubato mentre dormiva nella villa dove è agli arresti domiciliari 

Firenze. Ladri in azione nella villa dove l’ex senatore Denis Verdini, 74 anni, sta scontando ai domiciliari le condanne definitive per bancarotta fraudolenta legate ai crac di Credito Cooperativo Fiorentino e Società toscana di edizioni. L’ex banchiere e coordinatore di Forza Italia stava faceva un riposino pomeridiano quando i ladri, il numero è ancora da accertare, dopo aver scavalcato un cancello secondario della proprietà alle pendici di Pian de' Giullari sono entrati da una finestra che era stata lasciata aperta. Rubati diversi oggetti preziosi, in particolare orologi. Se mi fossi svegliato mentre erano nelle stanze - avrebbe detto Verdini a chi ha raccolto le sue confidenze - non è detto che sarebbero scappati, ma avrebbero potuto colpirmi, aggredirmi». La villa non è distante dagli abitati ma resta comunque isolata, circondata dalla campagna. I malviventi potrebbero aver notato la finestra aperta e deciso così di entrare in azione. Indagano i carabinieri di Galluzzo.

