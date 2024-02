Verdi-Sinistra: zone interne da rilanciare 

Una lista attenta alla sostenibilità. È stata presentata ieri mattina all’Exmè la lista Allenza Verdi Sinistra, alla presenza del leader nazionale Angelo Bonelli. Tra i temi chiave del programma dei sei candidati ci sono la transizione energetica, l’istruzione, la sanità, le politiche giovanili e la tutela dei lavoratori e in particolare di agricoltori e allevatori, un settore spesso penalizzato ma importante per la comunità. Ne hanno parlato in modo approfondito la neo avvocata Giulia Corda, l’ex assessore regionale Giuseppe Dessena, Gianluca Atzori sinologo attivo in ambito giornalistico, il medico psichiatra Attilio Mura e l’agronoma Mariangela Medda. Unica assente la psicologa Daniela Serra. I candidati, ben bilanciati per età e genere, sono stati introdotti dal co-portavoce di Europa Verde Sardegna Francesco Muscau. I presenti, schierati con Alessandra Todde, hanno sottolineato la necessità di pianificazioni per la transizione energetica, miglioramento dei trasporti, delle scuole e presenza dei medici contro lo spopolamento e prospettive per le nuove generazioni. Ha chiuso i lavori il parlamentare Angelo Bonelli: «Il tema delle aree interne è un elemento fondamentale che pone un interrogativo serio che riguarda la cultura del territorio. Bisogna pensare al futuro». (g. pit.)

