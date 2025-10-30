Verdetti tricolori alla Scala Piccada 

La 63ª Alghero-Scala Piccada, che si correrà tra domani e domenica, sarà l’unica cronoscalata sarda del 2025, ma avrà l’onore di incoronare i vincitori del Campionato Italiano Velocità Montagna e assegnare titoli assoluti e di classe.

Alla manifestazione organizzata dall’Automobile Club Sassari col supporto della Regione, ci saranno 123 piloti, 7 dei quali su vetture storiche. Sfideranno il cronometro lungo il sinuoso percorso vista mare ricavato sulla Statale 292: 5100 metri, con pendenza media del 4,92 percento, che dalle porte di Alghero conducono alla Cantoniera Scala Piccada, in direzione Villanova Monteleone. Oggi le verifiche tecniche e sportive, poi, dalle 8.30 di domani, si accenderanno i motori per le due manche di ricognizione. Domenica, invece, a cominciare dalle 9, si disputeranno le due manche di gara poi le premiazioni che, visto il meteo incerto, si svolgeranno all’Hotel Green. In entrambe le giornate la SS 292 verrà chiusa al traffico dalle 6 con navette per pubblico e addetti ai lavori. Alla presentazione ufficiale di ieri, a cui hanno partecipato anche partner istituzionali (Regione, Comune, Fondazione Alghero) e sponsor, presente anche il pilota siracusano Luigi Fazzino, che ha ambizioni tricolori e torna ad Alghero dopo l’uscita di strada del 2024: «Avrò l’onore di partire col numero 1 in una gara che suscita in me intense emozioni: ho sempre presente l’affetto che tutti voi avete mostrato in quel difficile momento». Tra i partenti anche Caruso, Cassiba, Torsellini e Peruggini, su una delle 8 Ferrari in classe Gt, e i piloti sardi, da Sergio Farris e Giuseppe Vacca su prototipi, ad Antonio Dettori, Giuseppe Mannu e Fabio Angioj e Roberto Idili. La gara sarà diretta da Fabrizio Fondacci, con 120 commissari sul percorso oltre alle squadre di intervento sanitario e tecnico. Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Ac Sassari: «Lavoriamo con cura per l’evento e alla crescita della gara».

