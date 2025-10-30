VaiOnline
automoblismo.
31 ottobre 2025 alle 00:13

Verdetti tricolori alla Scala Piccada 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La 63ª Alghero-Scala Piccada, che si correrà tra domani e domenica, sarà l’unica cronoscalata sarda del 2025, ma avrà l’onore di incoronare i vincitori del Campionato Italiano Velocità Montagna e assegnare titoli assoluti e di classe.

Alla manifestazione organizzata dall’Automobile Club Sassari col supporto della Regione, ci saranno 123 piloti, 7 dei quali su vetture storiche. Sfideranno il cronometro lungo il sinuoso percorso vista mare ricavato sulla Statale 292: 5100 metri, con pendenza media del 4,92 percento, che dalle porte di Alghero conducono alla Cantoniera Scala Piccada, in direzione Villanova Monteleone. Oggi le verifiche tecniche e sportive, poi, dalle 8.30 di domani, si accenderanno i motori per le due manche di ricognizione. Domenica, invece, a cominciare dalle 9, si disputeranno le due manche di gara poi le premiazioni che, visto il meteo incerto, si svolgeranno all’Hotel Green. In entrambe le giornate la SS 292 verrà chiusa al traffico dalle 6 con navette per pubblico e addetti ai lavori. Alla presentazione ufficiale di ieri, a cui hanno partecipato anche partner istituzionali (Regione, Comune, Fondazione Alghero) e sponsor, presente anche il pilota siracusano Luigi Fazzino, che ha ambizioni tricolori e torna ad Alghero dopo l’uscita di strada del 2024: «Avrò l’onore di partire col numero 1 in una gara che suscita in me intense emozioni: ho sempre presente l’affetto che tutti voi avete mostrato in quel difficile momento». Tra i partenti anche Caruso, Cassiba, Torsellini e Peruggini, su una delle 8 Ferrari in classe Gt, e i piloti sardi, da Sergio Farris e Giuseppe Vacca su prototipi, ad Antonio Dettori, Giuseppe Mannu e Fabio Angioj e Roberto Idili. La gara sarà diretta da Fabrizio Fondacci, con 120 commissari sul percorso oltre alle squadre di intervento sanitario e tecnico. Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Ac Sassari: «Lavoriamo con cura per l’evento e alla crescita della gara».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Arte e ambiente

La musica rianima una sperduta grotta

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 
Valeria Pinna
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 