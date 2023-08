Verdena: «Dopo anni di silenzio la Sardegna ci accoglie con amore» 

Se c’è un concerto da non perdere quest’estate per gli amanti del rock, è quello dei Verdena. Il trio bergamasco sarà protagonista oggi sul palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero, per il quinto appuntamento dell’Abbabula Festival, con l’unica data sarda del tour estivo, al via dalle 21, in compagnia degli Zen Circus. In scaletta, oltre ai brani più rappresentativi della band bergamasca, i pezzi dell’ultimo album “Volevo Magia”, nono lavoro in studio, uscito a settembre dell’anno scorso e sulla scorta del quale, dopo anni di stop, i Verdena sono ripartiti con una furente attività live. «Il nostro pubblico ci ha super premiati», ci hanno raccontato. «Siamo fermi da tanti anni, non ci siamo fatti sentire, abbiamo buttato fuori le date senza che il pubblico sentisse una sola nota, eppure abbiamo venduto più biglietti che in tutti gli scorsi tour. Un calore che non ci aspettavamo, sinceramente».

Grande ritorno

Entusiasmo che si è sentito palpabile in tutte le date di questo attesissimo ritorno sul palco, che ha visto affollare i parterre italiani ed europei non solo dai fan della prima ora, ma anche dai nuovi cultori del suono veemente, della cruda poesia dei testi, dell’attitudine casereccia e della perfetta alchimia del trio, composto dai fratelli Ferrari - Alberto (voce e chitarra) e Luca (batteria) - e da Roberta Sammarelli (basso). Una famiglia, capace di cavalcare la propria ispirazione senza compromessi, sin dagli esordi del ’99 con l’album eponimo e che, oggi, rinnova le promesse, ma non senza qualche novità. «Ci diverte il suonare, ci ha divertito il fatto di cercare di tirare assieme delle canzoni che però non fossero troppo legate al passato, che cambiassero in qualche modo qualcosa», hanno confessato a proposito di questa nuova fase della loro storia. «Abbiamo utilizzato dei loop, anche in fase di scrittura, come se fossero stati un quarto musicista, che faceva sempre la stessa cosa, noi ci jammavamo sopra e ci abbiamo costruito un po’ di brani. Come sempre ci piace suonare e cercare di tirare assieme qualcosa di bello, sembra banale, ma non è così semplice».

Un po’ di magia

Ci vuole talento, istinto e un pizzico di magia. Così, a 7 anni dall’ultimo lavoro in studio, “Endkadenz Vol. 1” e “Vol. 2”, e dopo il successo della colonna sonora, realizzata per il film del 2021, “America Latina”, dei fratelli D’Innocenzo, “America Latina. Music inspired by the film”, uscita a inizio 2022, i Verdena sono tornati all’Henhouse (il pollaio da cui hanno ricavato il loro studio) in cerca di magia. «Il titolo è nato quasi alla fine, dall’omonimo brano: “Volevo Magia”. Quando Alberto ha finito di scrivere tutti i testi non lo avevamo ancora deciso, Roberta aveva proposto “7” ma era troppo banale, qualcuno ha proposto “Volevo Magia” e ci è piaciuto, perché dava un senso a tutti gli altri brani, racchiudeva l’atmosfera generale del disco», ha concluso la band. «Dà l’idea di ricerca di qualsiasi magia e oggi non ce n’è più tanta in nessun posto».

