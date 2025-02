Verdeazzurro ok in A Silver 

In attesa che sabato riparta la A Gold di pallamano, a tenere alta la bandiera è la Verdeazzurro, che a Sassari si è imposta 35-28 sul Lanzara e l’ha agganciato a quota 13, col Cologne, al 7º posto della classifica di A Silver. Intanto la Lions, che in settimana aveva salutato Lopez e Colac (passata al Teramo) e accolto il portiere Zanotto e il centrale Muñoz, resta ultima in A1 femminile, con un solo punto, dopo il 24-33 incassato al PalaSantoru dalla Pontinia. In A2, invece, l’Hac Nuoro ha consolidato il 2º posto sconfiggendo 32-21 il Dossobuono, mentre il Città del Redentore, settimo, si è arreso 27-35 alla capolista Mestrino e la Raimond, quinta, è stata battuta 29-25 a Brescia.

