Verde, viabilità e servizi: lo sviluppo di Pirri visto dalla Municipalità 

Riqualificazione, più aree verdi, interventi sulla viabilità e nuovi servizi: sono alcune delle indicazioni contenute nel documento approvato all’unanimità dalla Municipalità di Pirri, con una serie di proposte di riqualificazione urbana avanzate al Comune in vista della discussione già in atto nella commissione del Puc e della sua futura approvazione in Consiglio Comunale. «Tutte le proposte», evidenziano Fiorella Carrus e Riccardo Cabras, presidenti rispettivamente della commissione Urbanistica-Verde Pubblico e Ambiente-Viabilità della Municipalità, «nascono dalla conoscenza del territorio di Pirri. Ogni zona ha una specificità. Tutti i consiglieri hanno dato il loro contributo nel proporre idee di riqualificazione, rilancio e miglioramento delle varie aree: idee che ora finiranno sul tavolo della commissione Urbanistica del Comune in vista dell’approvazione del Puc. E noi siamo a disposizione per ogni tipo di confronto».

Le novità

Nel documento sono inserite delle proposte e idee per le varie zone di Pirri: da Monreale a Terramaini, da Barracca Manna al centro storico. «Uno dei punti chiave riguarda la rigenerazione delle aree comprese nella lottizzazione di Monreale», sottolineano i due presidenti delle commissioni della Municipalità. «Si richiedono espropri e demolizioni di strutture inutilizzate per creare spazi verdi, parcheggi e interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico. E le torri potrebbero essere riconvertite in alloggi per studenti o spazi per attività sociali e culturali. Si chiede anche il potenziamento del trasporto pubblico». Su via Italia si propone il potenziamento del verde e l’utilizzo di asfalto drenante per contrastare gli allagamenti. A Terramaini, il progetto contenuto nel documento prevede la realizzazione di un grande parco metropolitano con strutture sportive».

Strade

Numerose le indicazioni sui possibili interventi per migliorare la viabilità a Barracca Manna e i collegamenti con la statale 131, l'Asse Mediano e le zone ospedaliere. Proposti interventi sulla realizzazione di nuove aree verdi e parcheggi rionali in più zone di Pirri, ma anche il potenziamento dei servizi a disposizione dei cittadini. E proprio nell’ultima seduta del Consiglio comunale, l’Aula ha approvato una mozione presentata dal consigliere Andrea Scano sulla necessità di effettuare una serie di interventi a Monreale per il miglioramento del verde e della viabilità. (m. v.)

