«Verde urbano, il Comune ci ha dimenticato» 

Niente alberi a Pitz’e Serra, esplode la protesta del Comitato. Mentre in gran parte dei quartieri cittadini, nell’ambito del progetto di riforestazione urbana, sono stati sistemati nuovi alberi, lo stesso non è accaduto nella zona di Pitz’e Serra. A denunciarlo è il Comitato dei residenti.

«In questi anni», dice la presidente Donatella Putzolu, «non sono mai stati sostituiti gli alberi abbattuti in diverse zone. Abbiamo chiesto al tecnico addetto alla forestazione urbana, il ripristino di queste piante anche perché alcune aiuole sono diventate vere e proprie voragini pericolose per i passanti». Purtroppo però, «a quanto pare le risorse del piano di forestazione sono ormai esaurite in quanto utilizzate per la sistemazione di piante in diverse zone della città. Ci è stato anche precisato che altri alberi ammalati e non più curabili saranno abbattuti: tra questi la grande pianta situata vicino all’edicola di via Danimarca». Unica buona notizia, «presto sarà realizzato il parco letterario di via Lussemburgo con un progetto già approvato di recente». Altra grave criticità «riguarda lo stato di degrado dei marciapiedi di via Danimarca la cui sistemazione si attende da tantissimo tempo. Chiederemo anche il ripristino dell’asfalto nelle vie Fadda, Sant’Antonio e Irlanda nonché la pulizia dello sterrato di via Piemonte e dei marciapiedi».

