Verde urbano, censiti quasi 10 mila alberi 

Sono quasi diecimila le piante censite in città. Emerge dal piano integrato e di manutenzione del verde urbano della città, realizzato dallo studio di architettura del paesaggio “Scarl” incaricato dal Comune, e inserito nel più ampio programma “Nuoro. Le periferie al centro della città”.

L’attività di censimento ha permesso di numerare, schedare e geo-referenziare le piante di proprietà comunale, per avere il reale stato di consistenza del patrimonio, di una futura gestione del verde più razionale, di risparmiare risorse finanziarie nella gestione del patrimonio e di dare una maggior sicurezza ai cittadini. La città è stata suddivisa in dieci zone per fare il rilievo e la schedatura degli alberi attraverso l’ausilio di strumenti informatici, valutare le situazioni di rischio e conoscere la classificazione per specie, caratteristiche e stato. «Un lavoro importantissimo che ha censito quasi 10 mila alberi - dice l’assessora Valeria Romagna -. Ci consentirà di pianificare con maggiore consapevolezza gli interventi di manutenzione».

«Il patrimonio verde di una città è un sistema vivente in continua evoluzione - spiega il paesaggista Fabrizio Cembalo Sambiase - prevede un’analisi costante di monitoraggio e di cura, necessita di interventi specifici in base alle condizioni delle specie».

