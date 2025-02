Verde pubblico, un portale web per i suggerimenti dei cittadini 

La manutenzione del verde in tutta Selargius riprenderà la prossima settimana. Dopo oltre un mese di stop causato dai ritardi nel passaggio fra vecchio e nuovo appalto, con i quattordici giardinieri rimasti a casa senza stipendio. Un problema che nelle scorse settimane ha attizzato battaglie politiche e sindacali, sino all’affidamento formalizzato pochi giorni fa a un raggruppamento di imprese, Avr e Imera. La formazione dei lavoratori è iniziata, mentre il settore Ambiente ha cominciato la richiesta per l’avvio d’urgenza del servizio che dovrebbe partire la prossima settimana.

Le novità del nuovo appalto - finanziato con 2 milioni per due anni, con la possibilità di proroga di un altro anno - sono quelle annunciate dopo il via libera al progetto in Giunta lo scorso anno: oltre alla manutenzione ordinaria del verde pubblico, è previsto un sistema informatizzato per una gestione del verde, grazie a un portale web e un numero verde per eventuali segnalazioni. Informazioni e reclami a portata di click quindi, e più interventi programmati durante l’anno. Inoltre sono stati stanziati 50mila euro per la manutenzione straordinaria e il pronto intervento in emergenza che, in caso di necessità, porterà una squadra disponibile 24 ore su 24 a intervenire entro un’ora.

