Verde pubblico, slitta ancora l’appalto: nuova gara-ponte 

Cura del verde pubblico, ma con un approccio più attento alla sostenibilità. Mentre si attende che vengano portate a termine le procedure per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione delle aree verdi, che slitta ancora, il Comune cerca imprese che si occupino della gestione provvisoria di parchi e giardini dal 1° ottobre al 30 novembre. Con un requisito in particolare: le aree verdi comunali dovranno essere curate cercando di abbassare il più possibile l’impatto ambientale, in un’ottica di gestione responsabile delle risorse verdi della città. L’avviso, consultabile sul sito del Comune, è stato pubblicato ieri.

Gli operatori economici che in sede di richiesta di informazioni offriranno il maggior ribasso dal punto di vista ecologico, previa verifica di ammissibilità, saranno invitati alla successiva procedura di affidamento diretto dell’incarico. L’appalto ha un valore di oltre 121 mila euro, di cui 850 per oneri per la sicurezza.

Per poter partecipare alla manifestazione d’interesse è obbligatoria l’abilitazione al mercato elettronico Sardegna Cat, nella categoria dei servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali o dei servizi di gestione del verde pubblico. Gli interessati hanno tempo fino al 26 agosto alle 9 per formulare la propria proposta.

RIPRODUZIONE RISERVATA