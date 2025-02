Verde pubblico, si cercano operatori per la gestione 

Verde pubblico e manutenzioni. Questione delicata su cui il Comune di Oristano intende potenziare cura e interventi. E in quest’ottica nei giorni scorsi è stata pubblicata una manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi relativi alla gestione del verde pubblico. «Tra le attività incluse – recita una nota del Comune – ci sono i servizi di diserbo delle pertinenze stradali e delle aree incolte, la pulizia e il rincalzo delle formelle, la manutenzione delle superfici prative irrigue e la pulizia ordinaria e straordinaria degli arenili». Interventi che fino a qualche tempo fa erano seguiti dalla Oristano servizi ma che adesso necessitano di un potenziamento anche con il ricorso a ditte e operatori privati che aderiscano all’appello lanciato dall’amministrazione comunale.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica regionale “SardegnaCat” entro le 23.59 di martedì 4 marzo. Eventuali quesiti potranno essere formulati tramite l’apposita sezione di messaggistica su SardegnaCat fino a tre giorni della scadenza del bando.

