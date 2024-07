Verde pubblico: servizio prorogato per sei mesi 

Sarà ancora la ditta Corpino Srls di Serramanna ad occuparsi della manutenzione del patrimonio verde alberato della cittadina. Tutto in forza della proroga dell’affidamento del servizio disposta dal responsabile dell’area Tecnica comunale. “Manutenzione delle aree verdi nell’abitato compresi gli interventi di potatura di contenimento della chioma e l’abbattimento controllato di alberi secchi o pericolosi”: questo l’oggetto dell’atto che proroga il servizio per ulteriori sei mesi.

L’aggiudicazione dell’appalto attualmente in essere, di importo contrattuale complessivo pari a 59 mila euro risale a dieci mesi fa e, si legge nell’atto di proroga, «è in fase di ultimazione». Da qui la prosecuzione dell’affidamento alle stesse condizioni contrattuali del servizio in modo da «garantire la continuità delle prestazioni previste nel contratto e salvaguardare il buono stato d’uso dei prati e di assicurare la messa in sicurezza degli alberi che presentano pericolo per la pubblica incolumità a causa della presenza di rami secchi». Per l’estensione dell’appalto è stata impegnata la cifra necessaria: poco più di 28mila euro per la proroga di sei mesi del servizio di potatura degli alberi nel centro abitato.

