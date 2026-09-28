Verde pubblico, rimossi due pini in via Paganini 

Forestazione urbana, rinascita della pineta del Poetto, ma anche sicurezza per i cittadini nelle strade e nei parchi. Continuano le attività sul fronte del verde pubblico in città, con un monitoraggio - anche con i droni in volo - intensificato nelle ultime settimane.

L’ultimo step è la rimozione di due pini in via Paganini, classificati come pericolanti dopo le verifiche agronomiche richieste dal settore Ambiente. L’intervento riguarda un’area verde caratterizzata dalla presenza di dieci pini di grandi dimensioni: uno di questi, ritenuto instabile, è stato abbattuto a tutela dell’incolumità pubblica, spiegano dal Comune. Stessa sorte anche per un secondo pino, cresciuto troppo vicino agli altri.

«Prendersi cura del verde pubblico significa anche intervenire quando le verifiche agronomiche lo rendono necessario - dice l’assessora comunale all’Ambiente, Romina Mura -. La sicurezza delle persone viene prima di tutto, ma la scelta di rimuovere due esemplari serve anche a dare agli otto pini rimasti lo spazio per crescere sani e stabili. Ringrazio gli uffici, gli agronomi e gli operai per il lavoro svolto». La rimozione dei due pini - spiegano ancora dal settore comunale - consentirà agli otto rimasti di sopravvivere e crescere senza disturbo. Mentre entro la settimana andranno inoltre a concludersi i lavori avviati, e attualmente al 50%, per la potatura degli 8 esemplari.

Prosegue anche il piano delle potatura di tutte le piante nei giardini scolastici, rigenerazione dei prati, nuovi fiori in diverse zone della città. E la bioattivazione delle nuove alberature al Poetto.

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