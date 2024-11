Verde pubblico più ricco con nuove piantumazioni 

La città di Iglesias sarà un più verde. Il Comune ha, infatti, programmato la piantumazione di oltre cento alberi che andranno a sostituire quelli malati, o abbattuti perché potenzialmente pericolosi. «Sradicare una pianta - racconta il vice sindaco Francesco Melis - è sempre una scelta dolorosa per chi se ne assume la responsabilità e deve spiegarne, poi, ai cittadini i motivi di tale scelta. Con questo intervento vogliamo rimpiazzare gli alberi abbattuti per improrogabili motivi di sicurezza pubblica, quelli secchi e, al contempo, arricchire il verde pubblico». Il progetto prevede la piantumazione di diverse specie arboree in varie zone della città. «Abbiamo individuato - spiega Fabio Aru perito agrario e responsabile, con l’ufficio Ambiente del Comune, della realizzazione dell’opera, alcune aree che più di altre necessitavano di un intervento di ripristino della vegetazione urbane». Nello specifico l’intervento riguarda piazza Salis (davanti allo stadio Monteponi) che verrà arricchita con la messa a dimora di macchia mediterranea come olivi, mirto, carrube, rosmarino e lentischio e poi via Garibaldi dove le piante oramai secche di arance amare verranno sostituite con alberi di limoni. Sono previste ulteriori piantumazioni nelle vie in cui si è dovuto procedere, per motivi di sicurezza. all’abbattimento delle piante.

