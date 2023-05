Verde pubblico, nuovo appalto da 5 milioni in tre anni 

Si punta anche sul potenziamento della manutenzione del verde, con 4 ettari e mezzo in più di sfalci proposti dalla nuova impresa nell’offerta tecnica: una novità che di fatto comporterà pulizie più frequenti in tutta la città, e un’attività ordinaria in una serie di terreni incolti che sinora non rientravano nell’appalto del verde. Non solo: fra i servizi aggiuntivi c’è la valorizzazione naturalistica e ambientale con la realizzazione di manti erbosi fioriti con specie autoctone - mille metri quadrati ogni anno - ma anche nuovi impianti di irrigazione.

Fra le novità c’è il recupero della fontana del parco Matteotti. Una priorità per l’amministrazione comunale, confermata dagli stessi tecnici della ditta durante un recente sopralluogo dove è emersa una situazione di abbandono, dal sistema di irrigazione - ormai inutilizzabile - alla pavimentazione che in alcuni tratti non esiste più, sino al ponticello. Disagi che saranno superati con un intervento di manutenzione straordinaria compreso nel nuovo appalto.

Più attenzione per il verde cittadino, con un potenziamento della manutenzione di siepi e aiuole, palestre per i quattrozampe nelle aree dedicate ai cani, pulizia mensile dai graffiti negli spazi verdi pubblici. E anche la rinascita della fontana del parco Matteotti, in stato di abbandono e degrado da ormai troppo tempo. Sono soltanto alcuni dei servizi extra proposti dalla nuova ditta - AVR, sede legale a Roma e una filiale a Cagliari - che si è appena aggiudicata il nuovo appalto del verde a Quartu: oltre cinque milioni di euro per assicurare il servizio nei prossimi tre anni.

Le novità

Palestre per i cani

E l’arrivo di palestre agility dog all’interno delle aree cani, di fatto percorsi ad ostacoli per l’attività sportiva e il divertimento degli animali. Nel capitolato d’appalto si parla anche di giornate formative di educazione ambientale nelle scuole in collaborazione con fattorie didattiche dell’hinterland, e di visite guidate nelle aree verdi con attività green per gli anziani almeno una volta al mese.

Saranno forniti nuovi giochi per i parchi, fioriere e arredi per gli spazi verdi comunali. Ci sarà un monitoraggio del verde pubblico con tanto di drone - compresa la stabilità degli alberi - e una volta al mese verrà programmata la rimozione di manifesti abusivi e graffiti.

Il via alla nuova gestione è prevista a giorni, dopo la scadenza dell’attuale contratto con la società Ip fissata per il 15 maggio. «L’appalto propone una serie di nuovi servizi che intendono migliorare di fatto la qualità della vita dei quartesi, oltre a puntare su un maggior decoro e ordine in città», commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna. «Non solo, con il nuovo servizio viene messo in primo piano anche il benessere animale, un obiettivo fondamentale per questa amministrazione comunale».

