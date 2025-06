Verde pubblico: nuovi servizi a Costa Rei 

Altri centomila euro (rispetto ai circa 350mila euro con i quali era stata aggiudicata la gara d’appalto per un biennio) per potenziare il servizio di cura del verde a Costa Rei durante l’estate. Lo ha stabilito la Giunta comunale “per migliorare la qualità del servizio nel periodo di massimo afflusso”. In particolare, viene chiarito nella delibera, è stato stabilito “di prolungare il cantiere fino a novembre 2025 e di istituire una seconda squadra che dovrà operare nella località di Costa Rei per tre mesi circa”. Quanto alle squadre che operano nel centro abitato di Muravera e nelle zone limitrofe “si andrà avanti sino ad ottobre”.Il servizio sarebbe dovuto partire nel 2023, invece “a causa di problematiche di carattere amministrativo – viene riportato nei documenti – l’aggiudicazione definitiva è avvenuta solo il 2 gennaio 2024”. Pertanto “le prestazioni del 2023 sono state traslate al 2024 e quelle del 2024 al 2025”. Il costo complessivo del servizio per due anni arriva adesso a 453mila euro.



RIPRODUZIONE RISERVATA