Verde pubblico, la città è un modello 

Assemini può contare su una superficie di verde urbano di 170 mila metri quadri: 6,58 per ogni cittadino. L’area di studio è stata suddivisa in otto categorie: con 73 aree verdi, 35 vie e viali alberati, 20 aree incolte, 13 piazze, 14 edifici scolastici, nove edifici pubblici e aree sportive, tre siepi. Sono state censite complessivamente 7.228 piante di cui: 4.509 alberi, 1.779 arbusti, 854 erbacee perenni, 86 rampicanti, 418 siepi. Lungo le strade l’albero maggiormente utilizzato risulta il leccio, seguito dall’oleandro, dalla jacaranda, dalla robinia pseudoacacia e dal pino.

Stop alle sostanze nocive «Assemini costituisce un progetto pilota d’eccellenza», dichiara», spiega Gianluigi Bacchetta, professore ordinario del Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’ateneo di Cagliari e direttore dell’orto botanico del capoluogo: «La città attualmente è l’unico Comune sardo a essersi adeguato ai criteri ambientali dettati dal Ministero per ridurre gli impatti ambientali, promuovendo modelli di produzione e consumo sostenibili e circolari. Per esempio utilizzando i fertilizzanti organici ed eliminando l’uso di sostanze pericolose dunque nocive per la salute dell’ambiente e della comunità».

L’amore per la natura, scriveva Italo Calvino, può nascere solo in un uomo di città. Nonostante la speculazione edilizia e le trasformazioni ambientali, gli asseminesi vivono in una comunione felice con il verde. Questo, almeno, emerge da uno studio dell’Università di Cagliari che insieme al Centro conservazione biodiversità ha stipulato, nel 2019, una convenzione con il Comune con lo scopo di dotare l’amministrazione di uno strumento di pianificazione del verde urbano.Il caso di Assemini è diventato un modello positivo di pianificazione e gestione del verde pubblico in tutta l’isola perché risponde appieno ai criteri ambientali minimi (Cam) stabiliti dal decreto per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione promulgato nel 2020 dal ministero della Transizione ecologica.

L’amore per la natura, scriveva Italo Calvino, può nascere solo in un uomo di città. Nonostante la speculazione edilizia e le trasformazioni ambientali, gli asseminesi vivono in una comunione felice con il verde. Questo, almeno, emerge da uno studio dell’Università di Cagliari che insieme al Centro conservazione biodiversità ha stipulato, nel 2019, una convenzione con il Comune con lo scopo di dotare l’amministrazione di uno strumento di pianificazione del verde urbano.Il caso di Assemini è diventato un modello positivo di pianificazione e gestione del verde pubblico in tutta l’isola perché risponde appieno ai criteri ambientali minimi (Cam) stabiliti dal decreto per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione promulgato nel 2020 dal ministero della Transizione ecologica.

Stop alle sostanze nocive

«Assemini costituisce un progetto pilota d’eccellenza», dichiara», spiega Gianluigi Bacchetta, professore ordinario del Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’ateneo di Cagliari e direttore dell’orto botanico del capoluogo: «La città attualmente è l’unico Comune sardo a essersi adeguato ai criteri ambientali dettati dal Ministero per ridurre gli impatti ambientali, promuovendo modelli di produzione e consumo sostenibili e circolari. Per esempio utilizzando i fertilizzanti organici ed eliminando l’uso di sostanze pericolose dunque nocive per la salute dell’ambiente e della comunità».

I numeri

Un passo decisivo è stato il censimento del patrimonio arboreo e arbustivo presente nelle aree verdi, mirato «alla realizzazione di un database georeferenziato e al regolamento del verde e il piano del verde». Tanti altri Comuni isolani stanno prendendo d’esempio Assemini: «Si stanno rendendo conto – conclude Bacchetta – che la cura del verde è un investimento sul futuro dei cittadini e sulla vivibilità delle nostre città».

Assemini può contare su una superficie di verde urbano di 170 mila metri quadri: 6,58 per ogni cittadino. L’area di studio è stata suddivisa in otto categorie: con 73 aree verdi, 35 vie e viali alberati, 20 aree incolte, 13 piazze, 14 edifici scolastici, nove edifici pubblici e aree sportive, tre siepi. Sono state censite complessivamente 7.228 piante di cui: 4.509 alberi, 1.779 arbusti, 854 erbacee perenni, 86 rampicanti, 418 siepi. Lungo le strade l’albero maggiormente utilizzato risulta il leccio, seguito dall’oleandro, dalla jacaranda, dalla robinia pseudoacacia e dal pino.

Per tre anni di cura e manutenzione del verde il Comune spende 1,4 milioni di euro: «La tutela – dichiara il commissario straordinario, Bruno Carcangiu – restituisce un’immagine curata e gradevole della città».

Biglietto da visita

«Il verde – dichiara Gianluigi Scalas (agronomo, ex assessore all’urbanistica e all’Ambiente) – è un bel biglietto da visita per Assemini e oggi testimonia una crescita culturale della comunità. Il corretto uso delle aree verdi pubbliche richiede il supporto di strumenti specifici, in grado di guidare gli amministratori nelle scelte di pianificazione e di gestione: l’ente dovrebbe inserire la figura di un direttore comunale del verde che segua e controlli i lavori non solo dal punto di vista tecnico ma anche perché venga rispettata la stagionalità degli interventi rispetto alla vita delle piante. L’intervento sulle aree verdi – conclude Scalas – non può finire con la manutenzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata