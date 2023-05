Verde pubblico, la città al top 

La quota green della città crescerà inoltre grazie ad altri due progetti che, spiega l’assessore, «prevedono ventisei nuove aree verdi di quartiere. Spazi che in alcune zone magari erano già presenti ma che saranno attrezzati come parchi con area giochi, area cani, panchine, alberi e aree d’ombra». Anche i cortili delle scuole con troppo cemento andranno ingentiliti. «Stiamo riqualificando 54 aree verdi finora trascurate negli spazi esterni degli edifici scolastici, soprattutto elementari, materne e nidi. E lavoriamo anche sulla sensibilizzazione dei bambini, sulla loro crescita in armonia con la natura». È quanto si sta facendo, per dire, nella scuola di via Garavetti. «Con l’assessora Marina Adamo e la dirigente scolastica stiamo portando avanti un progetto per cui ogni classe adotterà un albero del parco di Monte Urpinu e se ne prenderà cura».

«Il verde diventa determinante perché la quantità di spazi di questo tipo di cui gode Cagliari è straordinaria», sottolinea Giorgio Angius, assessore al verde pubblico. Tra i punti di forza della candidatura, gli undici parchi urbani e le aree umide, nonché i progetti volti a rimpinguare il patrimonio arboreo. Intanto il piano di forestazione urbana – finanziato coi fondi Pnrr, un milione e 400mila euro – che prevede la piantumazione di 32mila alberelli su 31 ettari complessivi dei parchi di Monte Urpinu e San Michele. Piantine già alte un metro e mezzo, non semi. «Vogliamo realizzare un completo ripopolamento di queste due importanti aree verdi dove tanti alberi stanno arrivando a fine vita. Dal basso non sembra, ma dalle rilevazioni aeree si vede un forte diradamento con tanti spazi vuoti».

Cagliari ci ritenta e, arrivata seconda lo scorso anno dopo Valencia, si ricandida a Capitale verde europea 2025, il riconoscimento assegnato dalla Commissione Ue che premia le città più sostenibili, quelle che promuovono politiche e buone pratiche per migliorare la vivibilità urbana nel rispetto dell’ambiente. E se i parametri presi in considerazione sono diversi (dodici, e tra questi: qualità dell’aria, mobilità urbana sostenibile, gestione dei rifiuti), molto importante è la quota di aree verdi, scudo per l’attenuazione degli effetti del cambiamento climatico. Una quota consistente, dacché il capoluogo sardo (fonte Openpolis) è ottavo nella top ten delle città più green d’Italia.

I punti di forza

L’adozione delle piante

La quota green della città crescerà inoltre grazie ad altri due progetti che, spiega l’assessore, «prevedono ventisei nuove aree verdi di quartiere. Spazi che in alcune zone magari erano già presenti ma che saranno attrezzati come parchi con area giochi, area cani, panchine, alberi e aree d’ombra». Anche i cortili delle scuole con troppo cemento andranno ingentiliti. «Stiamo riqualificando 54 aree verdi finora trascurate negli spazi esterni degli edifici scolastici, soprattutto elementari, materne e nidi. E lavoriamo anche sulla sensibilizzazione dei bambini, sulla loro crescita in armonia con la natura». È quanto si sta facendo, per dire, nella scuola di via Garavetti. «Con l’assessora Marina Adamo e la dirigente scolastica stiamo portando avanti un progetto per cui ogni classe adotterà un albero del parco di Monte Urpinu e se ne prenderà cura».

Le essenze spartitraffico

Un patrimonio verde così importante (che assorbe l’anidride carbonica e produce ossigeno) è fondamentale per contrastare il cambiamento climatico e l’innalzamento delle temperature, con un effetto diretto sull’inquinamento perché mitiga l’impatto del traffico e del consumo di suolo. Uno scudo sorretto non solo dagli alberi ma anche dai prati, dalle aiuole, dagli arbusti e dai cespugli spartitraffico messi a dimora già negli anni passati con essenze autoctone come mirto e rosmarino. «La linea guida è utilizzare essenze autoctone, o comunque perfettamente integrate in città, che crescano col minor consumo d’acqua possibile e la maggior resa».

Le risorse idriche

L’attenzione alle risorse idriche governa tutto il piano verde di Cagliari. «Gli impianti realizzati in tutte le aree verdi nuove sono impianti di subirrigazione, per cui si limita al massimo l’uso dell’acqua dei parchi». Si procede dunque con il rifornimento dei pozzi e soprattutto con l’utilizzo dell’acqua reflua dell’impianto di Is Arenas. «Quest’ultima è una risorsa che già viene impiegata, ma intanto è quasi completata una rete che ci permetterà di utilizzare l’acqua reflua per innaffiare i parchi».

