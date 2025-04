Verde pubblico, inizia la potatura degli alberi 

Proseguono in città i lavori di manutenzione del verde pubblico. Gli operai dell’Avr, ieri erano impegnati in via Cagliari per la potatura degli alberi che si affacciano sulla strada.

Ci sono infatti da rimuovere i rami secchi che potrebbero essere a rischio di caduta soprattutto in occasione di forti venti. La presenza dei rami secchi è dovuta alla mancanza di manutenzione che non veniva fatta da anni.

Lo stesso tipo di intervento è stato portato avanti di recente anche in via Turati dove le jacarande erano state potate e sfoltite anche qui per via della presenza di numerosi rami secchi. Le piante stanno comunque già ricrescendo e dovrebbero garantire l’ombreggiamento in tempo per il periodo estivo. In altre zone invece le vecchie piante sono state sostituite con altre nuove e in grado di non creare danni ai marciapiedi con le loro radici.

È il caso ad esempio delle vie S’Arrulloni, Beethoven e Nenni oltre che in via Della Musica e in via Marconi. Qui alcune piante erano state abbattute per la presenza del cerambice della quercia, un coleottero, per altro protetto dalla Comunità europea, che scava gallerie nel legno minano la stabilità degli alberi che quindi devono essere buttati giù. I lavori proseguiranno nelle prossime settimana con la sistemazione di nuove piante anche in piazza Santa Maria.

