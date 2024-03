Verde pubblico: il Comune gioca d’anticipo 

Il Comune di Serramanna ha appena concluso la sistemazione di tutte le aree verdi negli edifici scolastici comunali. Significativo, in questo senso, anche l’intervento eseguito nell’importante corso Europa, caratterizzato dallo spartitraffico centrale che ha sempre presentato problemi di crescita di erbacce incontrollate e scarsa visibilità. «Abbiamo eliminato le erbacce e la terra dallo spartitraffico centrale per far posare uno strato di cemento e materiali specifici che eviteranno la crescita di erbe infestanti, per mantenere il decoro e garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni», spiega il sindaco Gabriele Littera. Gli interventi di sfalcio e pulizia delle aree verdi (il Comune di Serramanna ne gestisce circa 30 ettari) sono arrivati quindi in anticipo. «Diciamo che quest’anno ci siamo arrivati sicuramente con discreto anticipo, in particolare nelle aree scolastiche. Gli interventi di sfalcio dell’erba sono stati eseguiti dalla ditta appaltatrice del verde pubblico che segue il parco Pineta, viale Sant’Ignazio e altre aree verdi». Insomma. la primavera anticipata di queste ultime settimane ha guidato l’Amministrazione nella scelta. «Non è escluso che da qui a un mese possa servire un secondo intervento, perché con le piogge di questi giorni l’erba ricrescerà. Cercheremo di farci trovare pronti», conclude Littera. ( ig. pil. )

RIPRODUZIONE RISERVATA