Verde pubblico, i giardinieri tornano al lavoro  

La manutenzione del verde in tutta Selargius riprenderà la prossima settimana. Dopo un mese e mezzo di stop causato dai ritardi nel passaggio fra vecchio e nuovo appalto, con i quattordici giardinieri rimasti a casa senza stipendio. Un problema che nelle scorse settimane ha scatenato battaglie politiche - in primis il consigliere Riccardo Cioni che ha sollecitato con diverse interrogazioni sindaco e Giunta - e sindacali, sino all’affidamento formalizzato pochi giorni fa a un raggruppamento di imprese, Avr e Mera.

Contratto firmato e formazione conclusa per gli operatori ecologici di Selargius che torneranno finalmente a lavorare da lunedì. Si parte quindi con il nuovo appalto del verde, 2 milioni per due anni e la possibilità di proroga di una altro anno, e una serie di novità nel servizio: oltre alla manutenzione ordinaria del verde pubblico, è previsto un sistema informatizzato per una gestione del verde, grazie a un portale web e un numero verde per eventuali segnalazioni.

