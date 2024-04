Verde pubblico, gara per due mesi 

Nuova gara-ponte per garantire la manutenzione di parchi e giardini a Selargius dal 27 maggio a fine luglio. Sul verde pubblico stavolta il Comune gioca d’anticipo - dopo lo stop per due settimane a marzo con una serie di disagi in tutta la città - e approva il mini appalto prima della scadenza di quello in corso.

La delibera è stata portata in Giunta dall’assessore all’Ambiente, Gigi Gessa: un progetto da 165mila euro per due mesi. Nel frattempo il Comune bandirà la gara europea per affidare il mega appalto da quasi tre milioni.

Fra le novità, il sistema informatizzato per una gestione del verde più puntuale, grazie a un portale web e un numero verde per le segnalazioni. Informazioni e reclami a portata di click e più interventi durante l’anno. Il Comune ha stanziato altri 50mila euro per la manutenzione straordinaria e il pronto intervento in emergenza: una squadra disponibile 24 ore su 24.

