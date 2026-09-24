SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Ambiente
25 settembre 2026 alle 00:46

Verde pubblico e clima,  un convegno 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il verde pubblico come elemento essenziale della qualità urbana e come strumento per affrontare gli effetti del cambiamento climatico. È il tema del convegno “Il verde, bene essenziale – Pianificare, gestire e innovare gli spazi pubblici”, in programma domani, dalle 9 alle 17.30, all’Hospitalis Sancti Antoni.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato comunale all’Ambiente e dall’Ordine di agronomi e forestali della provincia, mira ad affrontare il rapporto tra verde urbano, cambiamenti climatici, qualità dell’aria, salute, gestione degli spazi e sicurezza del patrimonio arboreo.

Alle 9 la presentazione del convegno, con la partecipazione, tra gli altri, del sindaco Massimiliano Sanna, del presidente dell’Ordine Pino Pisu e del vicesindaco Maria Bonaria Zedda. Tra gli interventi sono previsti quelli di Barbara Negroni e Silvia Brini di Ispra, Claudio Maria Papoff, Vincenzo Blotta e Maurizio Malloci di Forestas.

Poi, dalle 15 alle 17.30, il trasferimento dei partecipanti al vivaio produttivo di “Campulongu”, dove si svolgerà una visita guidata dal direttore della struttura. Saranno illustrati alcuni esempi di selvicoltura adattativa in risposta ai cambiamenti climatici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Italia, Francia e Spagna nel mirino «Mosca vuole colpire con i droni»

Crosetto (oggi a Sassari): «Non serve a nessuno gettare benzina sul fuoco» 
Integrazione

La preghiera unisce tre religioni

Ortodossi, cattolici e musulmani in coro: proteggiamo i piccoli migranti 
Tania Careddu
Le nuove misure

Scuola, tetto agli stranieri e multe

Il Governo vara il decreto: vietato il burqa, corsi di italiano per le famiglie 
Salerno

Accoltellata alle spalle da uno sconosciuto

Ventitreenne ferita alla nuca e presa a pugni. «Non l’avevo mai visto prima» 