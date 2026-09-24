Verde pubblico e clima,  un convegno 

Il verde pubblico come elemento essenziale della qualità urbana e come strumento per affrontare gli effetti del cambiamento climatico. È il tema del convegno “Il verde, bene essenziale – Pianificare, gestire e innovare gli spazi pubblici”, in programma domani, dalle 9 alle 17.30, all’Hospitalis Sancti Antoni.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato comunale all’Ambiente e dall’Ordine di agronomi e forestali della provincia, mira ad affrontare il rapporto tra verde urbano, cambiamenti climatici, qualità dell’aria, salute, gestione degli spazi e sicurezza del patrimonio arboreo.

Alle 9 la presentazione del convegno, con la partecipazione, tra gli altri, del sindaco Massimiliano Sanna, del presidente dell’Ordine Pino Pisu e del vicesindaco Maria Bonaria Zedda. Tra gli interventi sono previsti quelli di Barbara Negroni e Silvia Brini di Ispra, Claudio Maria Papoff, Vincenzo Blotta e Maurizio Malloci di Forestas.

Poi, dalle 15 alle 17.30, il trasferimento dei partecipanti al vivaio produttivo di “Campulongu”, dove si svolgerà una visita guidata dal direttore della struttura. Saranno illustrati alcuni esempi di selvicoltura adattativa in risposta ai cambiamenti climatici.

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