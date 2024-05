Verde pubblico, da Forestas arrivano 80 mila euro 

Il Comune di Gonnosfanadiga ha ottenuto un finanziamento di 80mila euro dall’ente Forestas per un progetto di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo. L’importo è stato riconosciuto dopo aver valutato gli interventi previsti nel progetto comunale, che prevede: decespugliamento del terreno per rimuovere l'intera vegetazione infestante, potatura, selvicoltura, finalizzata alla rimozione delle porzioni secche delle piante, messa a dimora di nuove specie arbustiva o arboree autoctone per rinfoltimento delle aree.

Le aree interessate dai lavori comprendono il parco comunale di Perda ‘e Pibera e le zone pubbliche adiacenti alle vie Carducci, Dessì, Nazionale, Kennedy e Pellico.

Il Comune aveva già stabilito, con una determina del 13 dicembre scorso, di affidare l'incarico di progettazione, dalla fattibilità economica a quella esecutiva, e la direzione dei lavori per la manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo comunale.L’intervento, si legge nella più recente determina, è finalizzato al miglioramento delle aree verdi comunali, contribuendo a preservare il patrimonio naturale del territorio.

