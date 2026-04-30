Verde pubblico “adottato” dai volontari 

Tutti insieme per rendere San Gavino Monreale un paese più bello e accogliente. Il Municipio ha adeguato il regolamento per il verde partecipato e ha pubblicato il bando permanente “Il verde in comune”, che consente a cittadini, associazioni e attività di dare un contributo concreto nella cura degli spazi verdi, spesso abbandonati e ricolmi di rifiuti. «Non si sostituisce il Comune, che resta pienamente impegnato nella gestione del verde – spiega il sindaco Stefano Altea - bensì lo si affianca con uno spirito di collaborazione. La cura degli spazi pubblici è, prima di tutto, una responsabilità del Comune ma allo stesso tempo, consapevoli dei limiti operativi, è importante fare appello al senso di appartenenza alla comunità».

È tutto su base volontaria, un’opportunità e non un obbligo, evidenzia l’assessore all’Ambiente, Fabio Orrù: «Si potrà adottare e curare uno spazio vicino alla propria casa o attività, contribuendo a renderlo più accogliente. La qualità degli spazi pubblici è anche il riflesso del rapporto che abbiamo con il nostro paese. Per questo, il nostro semplice invito: dove possibile, prendiamoci cura insieme di ciò che è di tutti. Ora – aggiunge Orrù - diamo ai cittadini la possibilità di proporre le aree che vogliono adottare in maniera gratuita. Al bando potranno partecipare persone, enti, associazioni, scuole, attività imprenditoriali». Sarà proposto un progetto di manutenzione ordinaria dell’area portato avanti dal cittadino, mentre il Comune si occuperà della manutenzione straordinaria: potature impegnative o opere murarie.

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