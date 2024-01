Verde, prende forma il nuovo parco Dedalo 

Procedono rapidamente i lavori al parco Dedalo. Lo scopo: trasformare alcune aree poco curate in uno spazio con verde pubblico, aree di sosta, nuovi giochi per bambini, un’area per cani piccoli e una per quelli grandi. In questi giorni gli operai hanno iniziato a tracciare i percorsi e a breve saranno fatte le piantumazioni. Nel corso dei lavori è stato abbattuto anche qualche albero che era cresciuto spontaneamente. Saranno piantati ulivi adulti e 13 mandorli. Il lavoro dovrebbe concludersi nelle prossime settimane. «Una nuova opera per riqualificare il quartiere», dichiara la sindaca Paola Secci.