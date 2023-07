Verde, potature al via 

Sono infatti iniziati i lavori di potature delle siepi, con cura anche degli alberi e degli spazi verdi a Maracalagonis. Interventi in via Nazionale, angolo via Dei Mille, nella via Fratelli Cervi, nella piazzetta del Mercato civico e nelle periferie di Maracalagonis. Avviate anche le operazioni di diserbo fra le strade della località turistica di Torre delle Stelle. Intanto resta in vigore l’ordinanza della sindaca Francesca Fadda che impone lo sfalcio delle erbacce nei terreni privati. ( ant. ser. )

