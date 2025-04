Verde, piazze, sport: rinascono tre quartieri 

Un’area multifunzionale pensata per famiglie, gruppi e anziani, con tavoli per giochi come dama e scacchi; uno spazio creativo e inclusivo con superfici in gomma per far giocare i bambini in sicurezza, un’area multisport destinata a basket, arrampicata e calcetto; un altro con gradinate che si trasforma all’occorrenza in un piccolo palcoscenico in grado di ospitare eventi. E ancora: la riqualificazione di due piccole piazze del complesso Sacripanti. Parte dal campetto di via Cornalias l’ambizioso progetto di riqualificazione urbana e sociale del Comune nei quartieri Sant’Avendrace, San Michele e Is Mirrionis, che ridisegna spazi e crea nuove opportunità per gli abitanti.

Il progetto

Un piano del Comune, cofinanziato dalla Regione (con quasi 2 milioni di euro complessivamente) è un mosaico di interventi che affrontano esigenze locali he riflettono un approccio integrato, innovativo e sostenibile, alla riqualificazione. Meno emissioni inquinanti nell’ambiente, inclusione sociale e migliore vivibilità dei quartieri. La rigenerazione urbana ha impatti positivi sulla sostenibilità«La realizzazione del progetto contribuirà a migliorare la qualità della vita dei residenti, promuovendo la socializzazione, il benessere e la salute collettiva», si legge in una nota del Comune.

Le linee

La capacità di impattare a vasto spettro sui bisogni della comunità rende la rigenerazione urbana uno dei temi centrali. I fondi, infatti, si concentrano sul rifacimento di piazze e quartieri in grado di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano, oltre che del contesto sociale. «Questo finanziamento regionale rappresenta un sostegno fondamentale per la riqualificazione di un'area strategica del quartiere Is Mirrionis, in collaborazione con Area, proprietaria dell'area, con l'obiettivo di creare uno spazio pubblico attrezzato intergenerazionale, inclusivo e sostenibile per la comunità là dove oggi si trova uno sterrato abbandonato». Il progetto prevede la realizzazione di aree alberate per la sosta e il relax, un'area gioco per bambini, aree multisport e una gradinata per eventi.

Questi interventi, che rappresentano il primo passo di un più ampio programma di rigenerazione urbana, sono stati progettati anche dopo aver ascoltato le esigenze della cittadinanza. Durante la predisposizione del progetto, infatti, è stato organizzato un incontro di partecipazione e coinvolgimento nel centro di quartiere Strakrash. «Il momento di confronto e ascolto ha fornito indicazioni fondamentali per l'elaborazione del progetto esecutivo, con particolare attenzione alla creazione di uno spazio intergenerazionale, sicuro e accessibile a tutte e a tutti», scrive ancora il Comune nella nota.

In questo modo, dunque, il Comune più che grandi opere infrastrutturali, che pure sono necessarie, integra aree periferiche portando decoro e inclusione nelle aree degradate per frenare i fenomeni di marginalizzazione sociale generati da crescenti disparità di reddito e di accesso alle opportunità di crescita.

