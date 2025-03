Verde, piazze e giochi:  la rinascita di Sant’Elia per uscire dal degrado 

Piazze ricoperte di fango e scarichi fognari che diventeranno spazi urbani ricchi di verde per la socialità, un crocicchio che diventerà un salotto a cielo aperto, tre piazze (Silesu, Falchi e Demuro) che si faranno belle. C’è una zona di Cagliari che avrà un nuovo volto dopo l’operazione di rigenerazione urbana lanciata dal Comune, in accordo con la Regione, (che sarà illustrata nei dettagli venerdì prossimo). Sant’Elia si conferma uno dei quartieri che hanno la priorità per l’amministrazione guidata da Massimo Zedda: presto i palazzoni “Del Favero” e “Le Lame”, dove vivono migliaia di persone, saranno sistemate, con spazi adeguati soprattutto per i più piccoli e per chi era costretto a convivere tra liquami, rifiuti e animali di ogni genere.

Riqualificazione delle aree urbane, nell’idea dell’amministrazione significa incrementare la presenza di aree verdi e rendendole luoghi piacevoli e accessibili, da vivere sette giorni su sette, 24 ore su 24, sia per chi abita il quartiere sia per chi ogni giorno “consuma” questi spazi. Di importanza strategica è la nuova piazza che si delinea grazie allo spostamento dei parcheggi oggi esistenti sul lato ovest della Lama Bodano. Qui un grande spazio pubblico ospiterà la Biblioteca pubblica già contemplata nel progetto guida del Puc, operando come cerniera urbana fra il complesso stesso delle Lame, del parco degli Anelli, del Favero e di San Bartolomeo tramite l’asse pedonale previsto verso Nord (in stretta relazione con il mercato civico e l’area del nuovo stadio).

I tempi per dare gambe ai lavori «saranno rapidissimi», ha assicurato l’assessora alla Salute e benessere di cittadine e cittadini Anna Puddu. l’obiettivo dell’amministrazione è assegnare la gara d’appalto e iniziare i lavori entro il mese prossimo. ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA