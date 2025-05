Verde, panchine e giochi all’aperto  «Ma due anni di attesa sono troppi» 

«Vieni via, che sei sudato», intima al figlio, non più di dieci anni, una mamma premurosa nel giardino al centro della strada più importante della Sardegna. In via Roma è un venerdì qualsiasi, sono le 20: 82 stalli occupati lato porto.

Un quarto d’ora e vai: il parcheggio non si fa attendere di più. Se sia stato poco o molto lo sapremo tra una ventina di giorni, quando Cagliari sarà assaltata dai turisti che, tuttavia, già in questi giorni gremiscono i tavolini dei bar e i bed&breakfast in tutto il centro città.

I commercianti

I nuovi giardini, nel tratto riaperto, sono belli. È innegabile. Quando c’è il sole ci giocano i bambini, gli anziani si riposano e i vacanzieri apprezzano. Sotto i portici, dal Consiglio regionale al Municipio, tra il granito che luccica sotto gli ultimi raggi di sole della giornata, le sculture del Nivola, che comunque esercitano sempre un certo fascino, e le vetrine, il tragitto è abbastanza veloce. Un gruppo di ragazze venete è alla ricerca con apprensione di cartine per sigarette faidate . Appena entrata nella rivendita in chiusura, una di loro non perde l’occasione per lodare la bellezza del Poetto: «Non ci sono aggettivi, vivete in una città fantastica, ma qui, in pieno centro, avete troppi lavori e questo cantiere qui davanti sembra una trincea». Vero o falso? Di certo non c’è la ressa per entrare in ristorante: il week end è appena iniziato, ma i locali non sono nelle condizioni di rinunciare neppure all’ultimissimo avventore. Tutti sono ben accolti, tra via Roma e la Marina, ma il sold out è talvolta un lontano ricordo.

«I lavori del secondo lotto termineranno tra giugno e luglio, da quel che abbiamo sentito», dice Paolo Picariello, store manager di un franchising di pizza. «Rispetto al passato, con gli interventi per il metrò che inizieranno presto, i cittadini potranno disporre di un numero ancora più limitato di parcheggi. In cinque anni che lavoro a Cagliari non avevo mai visto una situazione del genere: accusiamo un calo di fatturato del 50 per cento». Lo stesso danno lamenta Fabrizio Trudu, tabaccheria a metà dei portici: «Chi vuole farsi una passeggiata in via Roma deve iniziare per forza dalla Rinascente o dal Consiglio regionale», spiega. «Il problema è che è stato chiuso l’attraversamento centrale. Per me ha significato la perdita di metà del fatturato. La speranza è che in futuro via Roma non diventi come piazza del Carmine, con sbandati e spacciatori a dettare le regole».

Passeggiate

Non mancano i turisti e le turiste, in via Roma. Arrivano da Spagna, Francia, Germania e, prevalentemente, Nord Italia. Non tutti hanno la famiglia al seguito. Giovani e giovanissimi alla scoperta di una città che, fino a qualche anno fa, era fuori da ogni rotta delle vacanze. «Facciamo un selfie là», dice Gianna Maggi, studentessa universitaria di Roma come le amiche, nell’ultima sera prima della ripartenza con volo per Fiumicino. Là è nei giardini di piazza Matteotti, rivitalizzati dalle nuove essenze, abbelliti dai passaggi che fanno sembrare la location il cuore di un villaggio turistico, dove si spera che presto riapra anche un centro informazioni e gli spacciatori di droga stiano alla larga. «Ora però Cagliari le carte in regola le ha», interviene Riccardo Santus, cagliaritano per parte paterna, origini ben salde a Muravera, casa e famiglia a Decimomannu. «Qui ormai passa almeno una nave da crociera al giorno, è una città vivace ma non può presentarsi così, con lavori che, in un modo o in un altro, alla fine avranno bloccato la città per oltre due anni». Rafforza il concetto Cristiana Cirina, cagliaritana, responsabile di settore in un importante ente pubblico: «L’intervento è stato troppo lungo», argomenta. «Spero che la nuova via Roma ci ripaghi dei disservizi patiti in questi anni».

Al bar

Esagerati anche secondo Stefano Saluz, cameriere del Caffè Roma: «Se avessero lavorato da gennaio con i ritmi di questi giorni, forse i lavori sarebbero già terminati e tutti starebbero già ammirando la bellezza della nuova promenade ». Bella sì, ma ancora incompleta: a giudicare dallo spazio ancora da pavimentare ci vorrà di sicuro un mese, forse di più, per chiudere il secondo lotto del cantiere. I turisti, almeno quelli che sono arrivati per primi, dovranno farsene quasi certamente una ragione. I cagliaritani, senza chiedere nulla a nessuno, se la sono già fatta.

