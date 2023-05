Verde, ok della Forestale alla potatura 

Via libera dal Corpo forestale agli interventi di potatura degli alberi e all’abbattimento delle piante malate nel territorio di Arbus. In particolare si tratta di querce da sughero nelle campagne, in località Mattaria, per una decina verranno tagliati i rami che sporgono sulla strada Genna Sartania, mentre sette verranno eliminate. L’autorizzazione è arrivata dopo un sopralluogo degli uomini della Forestale e dei tecnici del Comune.

Tema caldo in questi giorni quello del verde che in quel tratto oltrepassa il confine stradale restringendo la carreggiata, nascondendo segnali stradali e creando, più in generale, situazioni di pericolo per incolumità pubblica, con l’approssimarsi dell’estate anche il rischio incendio a causa delle cunette coperte da erbacce, oltre all’incuria e al degrado. Il problema era già noto al Palazzo civico per via delle lamentele dei titolari delle aziende agro-pastorali penalizzati dall’impossibilità di transitare con i mezzi che trasportano mangimi e latte. Un divieto imposto dai rami e dalle siepi che si sono impadroniti della strada, ostruendone o comunque limitandone la circolazione. L’intervento verrà eseguito dai volontari della Protezione Civile, guidati dal presidente Jonathan Concas. «Con l’attenta azione degli uffici – dice la delegata all’agricoltura, Sara Vacca – stiamo intervento su tutto il territorio, anche tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini. Inoltre stiamo lavorando sul taglio dell’erba nel centro abitato e sulla sistemazione delle siepi per abbellire gli spazi verdi». ( s. r. )

