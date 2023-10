Verde, loculi, decoro: ci pensano gli ex Keller 

Ex keller già a lavoro nel Comune di Arbus: cinque operai per otto mesi e trenta ore di servizio settimanali. «Da noi – dice il sindaco Paolo Salis – c’è stata la partenza anticipata rispetto agli altri Comuni del territorio grazie esclusivamente al fatto che abbiamo deciso di assumerli direttamente, evitando il ricorso alla cooperative sociali. Una scelta finalizzata alla gestione in autonomia delle attività da eseguire, partendo dalla emergenze del paese».

Salis ricorda che «i primi interventi hanno interessato opere nel cimitero, dove è necessario sistemare uno spazio per i nuovi loculi, al fine di evitare l’assenza di sepolture».

Gli ambiti

Nell’insieme il progetto prevede quatto ambiti d’intervento. C’è l’ambiente (compresa la tutela del patrimonio nella Costa Verde), le aree umide, il dissesto idrogeologico, l’incremento del patrimonio boschivo e la cura di aree di particolare pregio ambientale. Segue la manutenzione ordinaria di edifici pubblici, iniziative di inclusione sociale, istruzione e formazione. Sono inoltre programmate delle attività in occasione di sagre, manifestazioni culturali e sportive, pellegrinaggi e altro ancora. Infine i lavori di piccola manutenzione, movimentazione delle attrezzature e dei materiali, predisposizione e affissione della cartellonistica.

