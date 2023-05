Verde, la Giunta corre ai ripari 

Tra erbe infestanti che crescono rigogliose, rami pericolanti e potature sporadiche il biglietto da visita non è dei più invitanti. Quando si parla di verde, a Oristano, a fiorire sono soprattutto le polemiche. Il “caso” dei vasi in plastica posizionati (e prontamente rimossi) in alcuni punti del centro, ha riacceso il dibattito sulla necessità di uno strumento di pianificazione che offra una visione omogenea ed eviti cadute di stile.

Tra erbe infestanti che crescono rigogliose, rami pericolanti e potature sporadiche il biglietto da visita non è dei più invitanti. Quando si parla di verde, a Oristano, a fiorire sono soprattutto le polemiche. Il “caso” dei vasi in plastica posizionati (e prontamente rimossi) in alcuni punti del centro, ha riacceso il dibattito sulla necessità di uno strumento di pianificazione che offra una visione omogenea ed eviti cadute di stile.

Qualcosa si muove: dopo due anni di gestazione, il Comune ha aggiudicato provvisoriamente la redazione del Piano del verde. E intanto alla Oristano servizi arriva il nuovo direttore, Marco Pessini. Agronomo di 65 anni, sostituirà Davide Atzori, silurato all’indomani della spartizione degli incarichi di sottogoverno (l’incarico è toccato a Forza Italia).

Il piano

Sarà una ditta torinese a censire il patrimonio “green” del capoluogo: con un ribasso del 33% sull’importo a base d’asta di 60mila euro, l’offerta è risultata la più vantaggiosa. «Finalmente avremo un censimento completo delle alberature cittadine», fa sapere l’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda.

Alberi a rischio

Nelle ultime settimane il monitoraggio degli alberi si è reso urgente dopo i due episodi di via Carpaccio e via Bellini, dove due grossi rami hanno ceduto. Solo miracolosamente, finendo sull’asfalto, non hanno causato danni alle persone. La potatura degli arbusti rientra tra le competenze della Oristano Servizi, ma l’organico sottodimensionato (per il quale il Comune spende annualmente un milione 400mila euro) difficilmente riesce a vigilare sulla staticità di tutti gli esemplari. «Stiamo procedendo alla verifica e valutando eventuali criticità - spiega l’amministratrice unica, Ludovica Pau - ma, ad esempio, l’albero di via Carpaccio non era stato segnalato». In passato la società in house affidava a esterni indagini visive e strumentali, al termine delle quali su ogni tronco veniva applicata una targhetta descrittiva. «Nel 2019 erano stati eseguiti controlli approfonditi sugli alberi di piazza Roma e su alcuni esemplari dei giardini di viale Repubblica», ricorda l’ex assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri.

Le brocche sospese

A proposito di decoro urbano, dopo la caduta di una delle brocche sospese in via Dritta che ha sfiorato una turista, l’amministrazione comunale è corsa ai ripari. «Circa trenta elementi sono stati smontati per sostituire i ganci - fa sapere l’assessore alla Cultura, Luca Faedda - per poi essere risistemate».

