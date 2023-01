Verde Isola senza sprint 

Verde Isola 0

Gonnosfanadiga 0

Verde Isola (4-4-2) : Aste, Uccheddu, Cordero, Farris (10’ st Armeni), Luxoro (45’ st D’Arco), Giovagnoli, Boi (21’ st Ferraro), Lazzaro (30’ st Obino), Cimmino (30’ st Idili), Damele, Congiu (46’ Cappai). In panchina Murgia, Parodo, Madeddu, Gemmi. Allenatore Massimo Comparetti.

Gonnosfanadiga (4-3-1-2) : Fi. Uccheddu, Serra, Tocco, Pilloni, Cherchi, Urru, Serci, Sanmartino (30’ st Sardu), Fe. Uccheddu (28’ st Concas), Ariu (18’ st Abis), Unida. In panchina Tuveri, Cappai, Lisci, Montis, Garau, Loi. Allenatore Nicola Saba.

Arbitro : Dascola di Cagliari.

Note : Recupero 1’pt-5’st. Spettatori 200.

Carloforte. Termina a reti inviolate il big match del girone A della Promozione. Una partita spesso scialba e noiosa (in compenso molto corretta) sebbene sia decollata a sprazzi nella ripresa.

La cronaca

La Verde Isola, al netto di episodi sfavorevoli nei turni precedenti (come alcuni calci di rigore falliti o costati la sconfitta) sempre avere perso lo smalto di inizio stagione. Nella prima frazione gestione palla dei padroni di casa senza occasioni particolari: al 19’ giusto una mischia in area ospite con palla spazzata via con affanno dai difensori del Gonnosfanadiga. Nella seconda frazione di gioco l’equilibrio persiste ma la partita si fa più vivace quanto meno in alcune circostanze. Sia Lazzaro che Damele sfiorano il gol sugli sviluppi di calci d’angolo al 10’ e al 25’. Il Gonnos tiene ma non punge più di tanto: gara bloccata anche perché centrocampi e difese sono attentissime.

Succede poco o nulla sino ai minuti finali di recupero quando la gara rischia di accendersi di colpo. Il Gonnosfanadiga sfiora addirittura il vantaggio quando il portiere Aste non trattiene la sfera sugli sviluppi di un corner: gli attaccanti ben appostati non ne approfittano a porta vuota. Ma per la Verde Isola di Comparetti, che comunque ha avuto il merito di esercitare un costante predominio territoriale, sarebbe stata una beffa inaccettabile. Con questo pareggio la Verde Isola conferma il quarto posto ma in coabitazione proprio con il Gonnosfanadiga.

