Verde Isola in grande spolvero: il Santadi crolla in casa 

Freccia P.M. 1

Gonnosfanadiga 1

Freccia Parte Montis : Piras, Atzori (86’ Caria), Muru, Marongiu, Mureddu, Ben Hassan, Loru (80’ Deiola), Dessì, Uliana, Cruccas, R. Maccioni. Allenatore Boi.

Gonnosfanadiga : Uccheddu, Fenu, Cadoni, Corda (82’ Ariu), Rodriguez, Laera, Yao, Cinus, El Youni, Tuveri, Cordoba. Allenatore Congia.

Arbitro : Milia di Cagliari.

Reti : 15’ Dessì, 31’ Rodriguez.

Termina in pareggio tra Freccia Parte Montis e Gonnosfanadiga. Partita combattuta e gradevole, tra due ottime squadre. Un punto per entrambe le formazioni che continuano così ad occupare le posizioni nella parte alta della classifica. Le reti arrivano nel corso della prima frazione di gioco. I primi a passare sono i padroni di casa, al 15’: Atzori recupera una palla nella zona mediana del campo e serve Uliana, la punta di casa protegge bene la palla e di tacco serve Dessì che si inserisce in area e scarica la palla alle spalle di Uccheddu. Gli ospiti reagiscono e riescono a trovare il pareggio poco dopo la mezz’ora di gioco: sugli sviluppi di un cross in area si crea un batti e ribatti sul quale si avventa Rodriguez che batte Piras da distanza ravvicinata. Nella ripresa le due squadre continuano a spingere, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.

