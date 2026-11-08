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GIRONE B.
09 novembre 2026 alle 00:44

Verde isola implacabile, vince a tonara e resta in vetta 

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Santa Giusta 0

C. R. Arborea 0

Santa Giusta : Carta, Porta, Pavcic, Al. Cuccu, J. Pinna, Irde, T. Pinna, Nuscis (83’ A. Caria), Miscali, Contu (70’ Erdas), Saba (75’ Fois). Allenatore Lutzu.

C. R. Arborea : Cadoni, An. Cuccu, Camedda (59’ S. Cabras), Lungi (75’ G. Pinna), Tola, Atzeni (80’ Serra), Aroffu, N. Cabras, M. Caria (90’ Monfrecola), M. Manca (70’ Piovaccari), Loddo. Allenatotre Deplano.

Arbitro : Costin di Oristano.

Termina a reti inviolate il derby tra Santa Giusta e C. R. Arborea. Padroni di casa con il lutto al braccio per commemorare la scomparsa di Luigi Princiotta, ex giocatore del Santa Giusta venuto a mancare qualche giorno fa a soli 36 anni.

La cronaca. Partono forte i padroni di casa, pericolosi con Tommaso Pinna al 12’ (para Cadoni) e con un piazzato di Nuscis al 22’. Primo squillo ospite al 32’ con un colpo di testa di Marco Caria, alto. Al 40’ è Saba da buona posizione a non inquadrare lo specchio. Al 54’ e 56’ Atzeni si inserisce dalla destra ma in entrambe le occasioni non crea grattacapi a Carta. Al 57’ l’occasione più nitida del match è per gli ospiti, con l’ex Niccolò Cabras che calcia forte da fuori area, ma la palla si stampa sulla traversa. Nel finale ancora un’occasione per parte: prima Miscali, poi N. Cabras, ma il risultato non cambia. (g. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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