Verde, il Comune chiama rinforzi 

Il Comune stanzia 140mila per recuperare il verde dei parchi, delle aree più o meno attrezzate in città e frazioni. La Giunta Sanna ha deciso di dare colpo di spugna al giallo sporco incrostato da anni di mancata manutenzione ordinaria che, quando non si fa costantemente, inevitabilmente finisce tra le straordinarie con qualche costo in più. E infatti adesso questa parte del servizio potrebbe essere affidata all’esterno.

L’appalto

Nella relazione l’assessora al Verde e decoro urbano Maria Bonaria Zedda ricorda che il Comune ha in proprietà, e perciò in gestione, 522mila 296 metri quadri di parchi e giardini, aree verdi irrigue e no «parte delle quali sono state realizzate oltre trent’anni fa e necessitano di interventi straordinari, non previsti dal contratto in essere con la società in house Oristano Servizi». A questa società, ricorda l’assessora, a dicembre 2023 è stato affidato di nuovo l’appalto per il servizio di manutenzione del verde pubblico che non comprende le opere straordinarie. Dopo sette mesi si cambia squadra e direzione anche se in realtà niente vieterebbe di integrare il servizio “straordinario”, operazione peraltro tipica per una società in house a totale partecipazione dell’ente pubblico, in questo caso il Comune di Oristano.

Le difficoltà

Il fatto è che più volte tra i vertici della società, la Giunta e i tecnici comunali sono rimbalzate le difficoltà per carenza di personale e di mezzi in grado di assicurare la manutenzione del verde «secondo quanto- si legge in delibera- previsto dal Capitolato d’appalto». L’amministrazione comunale ha preso atto che è di «primaria importanza adottare azioni che consentano di risolvere le attuali criticità che riguardano il decoro del verde pubblico cittadino», da qui l’incarico al dirigente competente perché predisponga un piano per il raggiungimento dell’obiettivo. Due le strade suggerite dagli assessori senza per questo escluderne altre. La prima, rivedere il contratto con la Oristano servizi «anche attraverso l’implementazione dei servizi che la società riesce a garantire con tempestività». Seconda: «Affidare ad altro soggetto terzo in grado di garantire nel più breve tempo possibile, tutte quelle attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico attualmente in stato di sofferenza». Tradotto: la manutenzione ordinaria, oltre che quella straordinaria, dalla società in house passerà a una ditta privata. Esattamente quel che succedeva fino a qualche anno fa prima che il Comune scoprisse la formula in “house” che consente, per legge, gli affidamenti diretti senza passare attraverso le gare d’appalto. Nota a margine della delibera ma non per questo secondaria: i 148mila euro sono già disponibili nel bilancio del palazzo degli Scolopi grazie «alle economie risultanti dai servizi non resi dalla società nel corso del 2023». Servizi non eseguiti, soldi restituiti.

