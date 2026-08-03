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Tortolì.
04 agosto 2026 alle 00:17

Verde e pista ciclabile Viale Pirastu avrà un nuovo volto 

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Sostenibile, moderno ed elegante. Così si presenterà viale Pirastu, l’ingresso ovest di Tortolì, agli automobilisti in arrivo dalla statale 198 e dalla provinciale 27. Tanto verde, tra aiuole e piante autoctone sul lato destro in ingresso, a incorniciare la pista ciclopedonale pensata per chi vuole transitare in totale sicurezza lungo uno dei tratti a più alta densità di traffico della cittadina. Sul lato opposto un marciapiede con pavimentazione giallo ocra ad abbracciare una schiera di parcheggi (attualmente inesistenti o comunque al limite della regolarità). Anche l’illuminazione sarà rinnovata, con l’installazione di un impianto a led utile a ridurre il peso del costo della fornitura elettrica.

La simulazione del progetto, curata dall’assessorato comunale ai Lavori pubblici guidato da Vincenzo Nieddu, è un gioiellino di fantasia che troverà sostanza qualora l’amministrazione dovesse rientrare nella graduatoria di un bando regionale aperto per finanziare interventi di decoro nei centri urbani. Nell’ambito dello studio preliminare sarebbe già stata già raggiunta un’intesa con un colosso della grande distribuzione alimentare che, a breve, dovrebbe avviare i lavori per costruire un supermercato proprio lungo viale Pirastu, poco più avanti rispetto al ponte Icori. L’accordo prevederebbe, fra le altre clausole, la compartecipazione alle spese per realizzare parte dei lavori sul lato sinistro in entrata.

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