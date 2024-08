Verde e decoro urbano con Lavoras 

Quattro progetti per otto operai, generici e specializzati, assunti per otto mesi. Sono i numeri del programma Lavoras del Comune di Arbus, finanziato con 160mila euro dalla Regione.

Nello specifico, i cantieri interessano lo sfalcio dell’erba e la potatura degli alberi nel centro abitato, nelle frazione e nei villaggi turistici della Costa Verde; piccole manutenzioni degli immobili comunali, come i caseggiati scolastici e il cimitero; sistemazione di aree verdi di particolare pregio ambientale compreso il litorale e le zone umide; cura del patrimonio boschivo.

«Il programma Lavoras – dice l’assessora comunale all’Arredo urbano, Sara Vacca – dà la possibilità di intervenire in diversi settori. Da un lato potremo offrire un’occupazione provvisoria a lavoratori disoccupati del nostro territorio, dall’altro consente di effettuare azioni concrete per il decoro del paese, in sofferenza per la forte carenza di organico». In questi primi giorni gli operai sono impegnati nel taglio dell’erba sia nelle piazze cittadine e sia lungo le vie principali. Resta alto il pericolo nelle località marine, dove i rami degli alberi invadono la carreggiata. ( s. r. )

