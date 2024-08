Verde e decoro urbano: «Al lavoro sulle emergenze» 

«Abbiamo trovato una situazione compromessa. Servirà un grande sforzo da parte di tutti. Noi abbiamo già messo in campo tutte le risorse che avevamo». L’assessore alle Manutenzioni, Francesco Marinaro, ha dato il via al restyling del verde pubblico, di segnaletica e marciapiedi, con gli operai della Società In House.Si comincia con la potatura degli olmi di via Vittorio Emanuele, per proseguire con la pulizia delle aiuole spartitraffico di Galboneddu e lo sfalcio dell’area del Carmine. Anche in Largo Guillot è prevista la pulizia degli oleandri, mentre altri operai si occuperanno di rasare il campo Mariotti. Venerdì toccherà al Parco Tarragona rifarsi il look. «Fra le tante emergenze occorre individuare alcune priorità, per garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano», commenta l’assessore Francesco Marinaro: «È un impegno che l’amministrazione assume a seguito delle numerose sollecitazioni ricevute dai cittadini, che attendono un intervento importante per migliorare l’immagine della nostra città e la qualità della vita», incalza il titolare della delega alle Manutenzioni.«Partirà i primi di settembre la potatura delle alberate, – aggiunge il vice sindaco Marinaro, – nei primi sei mesi contiamo di riuscire a risolvere le priorità. Anche se è una emergenza continua». Giusto ieri, in via Minorca, si è aperta una voragine e la strada è stata chiusa al transito. «Sarà nostra premura – conclude l’assessore – tenere informata la cittadinanza con la programmazione settimanale a garanzia del nostro impegno».

