Verde e decoro urbano: 20 assunzioni del Comune 

Pulizie delle strade, delle aree esterne delle scuole, dei parchi, taglio dell’erba, piccole manutenzioni negli edifici pubblici. Sono solo alcune delle 15 attività inserite nel programma “Voglio essere utile a Sardara” che rientra nei Progetti di utilità collettiva (Puc) messi a punto dall’amministrazione della cittadina termale per impiegare circa 20 persone, operando con i propri funzionari, in particolare con i servizi sociali. Si tratta di selezionare le persone tenendo conto delle attitudini e delle competenze di ciascuno, impegnando 300mila euro per otto mesi. Nello specifico sono le azioni finanziate col progetto Reis “Aggiudo torrau” che offrono un’ampia platea di opportunità e rappresentano un mezzo per uscire dalla povertà e sentirsi parte attiva e utile nella società. I beneficiari sono individuati dal Plus e dal Centro per l’impiego. A questi si aggiungono quattro lavoratori ex Keller grazie al nuovo finanziamento della Regione di 128.500 euro più 28.125 euro, fondi non spesi nella precedente annualità. Infine il cantiere Lavoras. «L’amministrazione – ricorda l’assessore all’ambiente, Antonio Mameli – prosegue con l’impegno di utilizzare i contributi destinati alle persone fragili e ai disoccupati che, oltre a un servizio al paese, consentono una vita dignitosa». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA