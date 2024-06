Verde e decoro, progetti al palo 

Ci volesse solo un seme, un frutto e poi un fiore e la terra (come madre natura insegna e Sergio Endrigo cantava) sarebbe semplice. Ma se la semplicità è di casa nel 90% dei comuni d’Italia (e non solo) a Oristano quella parola è stata cancellata dal dizionario che ogni amministratore comunale custodisce in casa. Visto che anche per piazzare un albero, sostituirne uno morto o tenere decenti tre formelle dei marciapiedi faticano più di Ercole. Il figlio di Zeus ha superato 12 prove per espiare le sue colpe; gli oristanesi devono evitare 12 piante di gramigna e altrettante buche per tornare a casa. A ognuno il suo, si dirà. Se non fosse per un particolare, non a margine: i residenti nella terra di Eleonora colpe, in linea di massima, non ne hanno e buona parte paga le imposte comunali non per vivere in una città degradata. E d’altronde lo sa benissimo anche il sindaco Massimiliano Sanna che due anni fa si è presentato agli elettori con un programma molto green.

Lo sviluppo

Nelle 9 pagine scritte e firmate dal candidato sindaco del centrodestra e presentate prima delle elezioni del 12 giugno 2022, oltre ai soliti proclami, («Desidero che la città di Oristano possa riguadagnarsi quel ruolo che storicamente ha avuto nel territorio arborense e, dal punto di vista culturale, per tutta l’Isola», facendo intendere che quel ruolo l’ha smarrito anche quando lui vestiva i panni di vicesindaco e prima di consigliere) ampio spazio è dato a decoro e ambiente. «A tutti vogliamo garantire spazi verdi, piste ciclabili e percorsi pedonali», scriveva Massimiliano Sanna.

Palme da sistemare

«Un intervento da perseguire è l’implementazione del verde: l’Albero è il simbolo del nostro Giudicato d’Arborea e noi intendiamo proseguire a piantumare tutte le aree dove è possibile sistemare alberi. I danni fatti dal punteruolo rosso sulle nostre palme dovranno essere risarciti con nuove piantumazioni di piante autoctone e coerenti con i luoghi individuati». Così Massimiliano Sanna, che quotidianamente si sporge dalla finestra dell’ufficio in piazza Eleonora e ammira un’altissima palma morta e mai sostituita; che quando passa in piazza tre palme (Martini per i non oristanesi) si accorge che ormai da anni ne sono rimaste due. E chissà che dirà di quel che resta delle palme nella piazzetta dedicata a Santa Gianna Beretta Molla, a due passi della mensa della carità.

Collaborazione

«Oristano sarà più decorosa, più sostenibile e solidale, più accogliente e propositiva», scriveva Sanna. Ma siccome da vicesindaco uscente sapeva, e sa benissimo, che «in tempi di ristrettezze economiche e di personale le istituzioni da sole non possono risolvere tutti i problemi» solo «le iniziative dei singoli, gruppo di cittadini, associazioni possono agevolare un rinnovamento e una svolta per questa città».

I buoni propositi

Infine Massimiliano Sanna prometteva che, tra le altre cose, «ci occuperemo di piano del decoro e della pulizia in città; decoro con cura degli angoli dimenticati e viottoli abbandonati; incentivazione al decoro di balconi e giardini; percorso ambientale e istituzione del parco naturalistico del fiume Tirso; percorso urbano ed extraurbano con censimento di tutti gli alberi rari e speciali».

Viabilità

Ma nel programma scritto da chi oggi governa la città di verde se ne parla anche nel capitolo “viabilità e trasporti”. «Proseguiremo nell’opera di riqualificazione di strade e marciapiedi, con interventi atti a migliorarli anche attraverso la piantumazione di nuove alberature e la sostituzione di quelle vetuste». Da capire se la bella magnolia che regnava in piazza Manno, sradicata e posizionata in un’altra area della stessa piazza, sia diventata improvvisamente vetusta visto che sembra morta.

Infine Sanna lancia l’idea di «realizzare boschi urbani oltre a quelli già previsti e programmati, in modo da poter migliorare la qualità dell’aria». Che non ha bisogno di essere migliorata, a contrario di decoro e manutenzione del verde.

