Verde e decoro nelle aree d’ingresso della cittadina 

Le operazioni di decoro e di riqualificazione del centro abitato di Macomer proseguono senza sosta, col taglio dell’erba e con la manutenzione delle strade interne, dal centro storico alle aree periferiche.

L’amministrazione sta portando avanti il progetto con i dieci lavoratori dei cantieri verdi, i quattro operatori dell’Aliservice, associazioni e barracelli.

Le operazioni erano iniziate in primavera. Gli interventi stanno proseguendo in questa estate e andranno avanti anche in autunno, con la riqualificazione del monte Sant’Antonio. Il bollettino degli interventi viene pubblicato quotidianamente dagli stessi operatori sui social.

«Le opere per la riqualificazione della cittadina - dice l’assessore comunale all’Ambiente, Toto Listo - mirano a rendere decorosi gli ingressi, che hanno cambiato aspetto, con il ripristino degli impianti di irrigazione, del verde pubblico. Il servizio sta interessando tutte le zone della cittadina. Dall’inizio della primavera, le squadre sono in costante attività, per tagliare l’erba, soprattutto nei parchi, in giardini e nelle aree verdi nelle vicinanze delle scuole. Un progetto di decoro con le operazioni che proseguono senza sosta, facendo cambiare aspetto all’intera cittadina».

RIPRODUZIONE RISERVATA