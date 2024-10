Verde e cultura, stretta della Giunta 

L’ultima operazione che la Giunta comunale vuol fare è aumentare la pressione fiscale ma se malauguratamente si verificasse uno squilibrio tra entrate e spese “dovrà privilegiarsi una politica di contenimento delle spese discrezionali non contrattualizzate”. Tradotto: si spende giusto lo stretto necessario, zero extra. I conti «tornano, per ora non ci sono problemi o segnali di pericolo, vero è però che non possiamo concederci distrazioni negli incassi e dobbiamo tenere la massima attenzione nella spendita»: è il pensiero dell’assessore alle Finanze Luca Faedda.

I dati

Per arrivare ai numeri il sistema di rilevazione telematico (Siope) degli incassi e dei pagamenti evidenzia, alla chiusura del secondo semestre 2024, incassi per 12,6 milioni di euro a fronte dei 31,5 nello stesso periodo 2023; pagamenti per 20,8 nel 2024 e 33,8 milioni nel 2023. La cassa è sbilanciata ma c’è tempo e nel bilancio complessivo il movimento monetario è solo una parte, anche se importante, dei conti finali. Tanto è vero che la Giunta raccomanda ai dirigenti che bisogna migliorare la capacità di riscossione e quindi “la situazione di cassa”, chiave di volta per consentire di onorare nei tempi dovuti i crediti.

Società in house

Discorso a parte per le due società in house, Oristano Servizi che cura il verde e altri servizi comunali e la Fondazione Oristano che si occupa della Sartiglia e della parte museale. La prima chiude il bilancio 2022 (l’ultimo pubblicato nel proprio sito) con un utile di 40mila euro. Fondazione Oristano, bilancio anche questo a fine 2022, con poco meno di 3mila euro, 2,8 mila. Sembrerebbe tutto ok ma non è proprio così, le difficoltà di cassa stanno venendo fuori. Infatti la Giunta, negli indirizzi per la predisposizione del bilancio di previsione, chiede ai dirigenti di «procedere a un riesame dei servizi e delle attività gestiti dalle due società in house e alle eventuali conseguenti modifiche dei contratti in essere». Ancora l’assessore alle Finanze Luca Faedda. «Una premessa: le due società hanno un proprio bilancio e su questo dovrebbero calibrare incassi e spese. Purtroppo non è così, allora bisogna ragionare sui servizi sui contributi e le spese. I problemi finanziari sono differenti per le due società perché le cause sono diverse. Va sottolineato che il Comune le manterrà perché sono ritenute strategiche ma qualcosa deve cambiare».

Il futuro

«Non possiamo far fronte a tutti gli attuali servizi» va avanti Faedda, «entro fine anno dovremo avere un piano industriale dettagliato in ogni sua parte sul quale decidere il futuro. Per Fondazione Oristano il discorso è diverso, posto che la Sartiglia si sostiene pressoché autonomamente, la parte cultura soffre perché i contributi arrivano sempre in ritardo. Il Comune deve allora sostenere finanziariamente la Fondazione attribuendo in base a un piano preciso maggiori competenze nel campo culturale e quindi maggiori risorse».

