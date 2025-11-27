Verde, digitale e Dup in Aula 

Durante l’ultimo Consiglio comunale a Villamar è stato approvata una variazione al bilancio insieme al Documento unico di programmazione per il triennio 2026/2028. Tra le somme, 22mila euro sono stati destinati alla potatura di alberi in viale Rinascita, via Umberto, via Cadello e via d’Itria, altri 22mila per la digitalizzazione degli archivi. Nel Dup vengono invece indicate alcune opere, già finanziate, che saranno avviate nel 2026: tra queste, il primo lotto di lavori al parco comunale; il completamento della palestra e degli impianti sportivi; la rotatoria per la zona pip e i lavori di manutenzione dell’attuale zona industriale.

A margine della seduta, l’amministrazione ha fornito un aggiornamento sull’esito dei bandi regionali. «Nel 2025 Villamar si è aggiudicata ben cinque bandi per un totale di oltre 2 milioni di euro», ha spiegato il sindaco Gianluca Atzeni. A questi fondi si sommano 545mila euro di cofinanziamento provenienti dal bilancio comunale.

«Condividiamo l’operato dell’amministrazione nel portare a completamento opere iniziate da tempo. Speriamo nel futuro immediato si possa dare maggiore rilevanza ai problemi di viabilità e spopolamento», ha detto il consigliere di minoranza Valerio Porcu. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA